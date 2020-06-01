Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı
01.06.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:55

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 25 Mayıs - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonda 4,14 gram esrar maddesi, 56,28 gram eroin maddesi, 20,35 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 460 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 193 adet kaçak cep telefonu, 39 şişe kaçak alkol ve bin 658 TL para ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
AKOM, yeni normalin ilk gününde İstanbulluları uyardı: 3 saat boyunca kuvvetli sağanak bekleniyor
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Hırsızlar, yardım bahanesiyle girdikleri evde yaşlı adamın 17 bin lirasını çaldı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
ABD'deki eylemlere katılan bir genç sokak ortasında annesinden dayak yedi
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süre sonra toplantılarını yüz yüze gerçekleştirecek
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Rüştü Zorlu Ali Babacan Naci Bostancı Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Şeyma Subaşı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Ozan Kabak İlhan Cavcav Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Şehit Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 30 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 13:55:49. #1.15#
title