Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 28 gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 4- 10 Mayıs'ta operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 616 gram esrar ve 28 gram metamfetamin ele geçirilirken, 28 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA