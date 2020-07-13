Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
13.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 13.07.2020 12:12

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 6-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 6-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 0,83 gram esrar, 83 kilo 32,6 gram eroin, 29,67 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza maddesi, 19 adet kaçak cep telefonu, 38 adet cep telefonu aksesuarı, 14 kutu tıbbi ilaç ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 24 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüpheli asayiş suçundan gözaltına alınmış ve ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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