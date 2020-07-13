Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şınak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 6-12 Temmuz günleri arasında bir dizi operasyon yaptı. Operasyonlarda 83 kilogram 32 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 4 sentetik ecza maddesi ile 19 kaçak cep telefonu, 38 cep telefonu aksesuarı ve 14 kutu ilaç ele geçirildi. 24 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA