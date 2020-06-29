Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı
29.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:16

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 22-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünce 22-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 1,72 gram esrar, 1,72 gram eroin, 25,79 gram metamfetamin, 1 adet Beretta marka tabanca, 7 adet fişek, 1 adet şarjör, 900 paket kaçak sigara, 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiş, 2 adet Vergi Usul Kanununa Muhalefet olayı ile 1 adet parada sahtecilik olayı gerçekleşmiş, 1 adet resmi belgede sahtecilik olayı tespit edilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 24 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 1 şüpheli asayiş suçundan, 1 şüpheli kaçakçılık suçundan olmak üzere toplam 2 şüpheli gözaltına alınmış ve karantina altına alınmaları için ilgili birimlere teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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