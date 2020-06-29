Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 24 gözaltı
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Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 24 gözaltı

ŞIRNAK'ta, kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli, gözaltına alındı.

Şırnak'ta 'kaçakçılık' operasyonu: 24 gözaltı
29.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:31

ŞIRNAK'ta, kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli, gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 22- 24 Haziran'da operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 2 gram esrar, 2 gram eroin, 26 gram metamfetamin, 1 tabanca, 7 fişek, 1 şarjör, 900 paket kaçak sigara, 44 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli ise gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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