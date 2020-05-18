Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 24 gözaltı ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde 11-17 Mayıs tarihlerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 194 gram esrar, 77 gram metamfetamin, 0,22 gram eroin, 200 kilo tütün, 2 bin eldiven, bin maske, 71 kutu çeşitli ilaç ve 15 ateş ölçer ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonrasında 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA