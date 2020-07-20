Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ta son 6 günde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından 13-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonlarında uyuşturucu madde ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 1 adet Canik 55 marka tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 15 adet fişek, 20,71 gram metamfetamin, 1,75 gram eroin, 750 paket kaçak sigara, 97 adet kaçak cep telefonu ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar kapsamında 20 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 3 şüpheli asayiş suçundan gözaltına alınmış ve ilgili birimlerine teslim edilmiştir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

(Melih Yiğit/İHA)

Kaynak: İHA