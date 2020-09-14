Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 66 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda 66 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 29,53 gram metamfetamin, 25,95 gram esrar, 4,51 gram eroin, 1 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı bin 900 paket sigara, 167,3 kilogram çay, 4 bin puro sigara, 50 cep telefonu, 265 cep telefonu aksesuarı, 210 çift ayakkabı, 4 sahte banknot ele geçirildi, 66 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan 7 kişi sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA