Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu

Silopi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yaptığı kontrollerde 3 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçakçılık suçları ve terörizmin finansmanına yönelik yapılan operasyonda, 3 bin 110 paket gümrük kaçağı sigara ile 24 şişe viski ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.