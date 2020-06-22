Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonlarda 136 şişe kaçak içki, 53 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
22.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:12
ŞIRNAK'ta düzenlenen operasyonlarda 136 şişe kaçak içki, 53 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 15-21 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, kaçak 136 şişe içki ile 53 cep telefonu, 3 gram eroin, 4 gram metamfetamin ve 5 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA