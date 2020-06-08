Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
08.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:19
ŞIRNAK'ta, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 1-7 Haziran tarihlerinde önceden belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.Operasyonlarda, 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 2 bin 940 paket kaçak sigara, 105 paket kaçak elektronik sigara tütünü ve 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi.13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA