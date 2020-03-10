Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 42 kişiden 2'si tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 42 kişiden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheliden 2'si tutuklandı.

10.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:36
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 42 kişiden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili mücadele çalışmaları sürüyor.


Bu kapsamda il genelinde 2- 8 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, tabanca, 1,13 gram esrar, 3,45 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 2 bin 160 paket bandrolsüz sigara, 2 cep telefonu, 42 kilogram nargile tütünü, 13 çift ayakkabı 352 cep telefonu aksesuarı ve 4 muhtelif süs eşyası ele geçirildi.


Kaçakçılık operasyonunda gözaltına alına 42 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 40 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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