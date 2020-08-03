Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 25 şüpheliden 1'i tutuklandı Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 25 kişiden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 27 Temmuz-2 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 16,74 gram esrar, 6,89 gram eroin, 16,96 gram metamfetamin, 2 bin 330 paket gümrük kaçağı sigara, 33 cep telefonu ve 1050 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 25 kişiden 1'i tutuklandı, 24 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA