Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 27 Nisan-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 65 gram esrar, 1,18 gram eroin, 316,7 gram metamfetamin ve hassas terazi, ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA