Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 11 kişiden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
27.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:46
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 20-26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6,287 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu düzeneği, tabanca, 6 fişek, 1 şarjör ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA