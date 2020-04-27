Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 11 kişiden 1'i tutuklandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 20-26 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 6,287 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu düzeneği, tabanca, 6 fişek, 1 şarjör ve 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 1'i tutuklandı, 10 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA