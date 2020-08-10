Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı Şırnak'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Şırnak'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında 3-9 Ağustos'ta Şırnak il merkezi ve ilçelerinde çalışma yapıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, uzun namlulu silah ve mühimmatı, 5 kilo 974 gram metamfetamin, 4 kilo 801 gram eroin, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu hap, gümrük kaçağı 200 paket sigara, 9 kilogram kaçak tütün, 2 cep telefonu, 360 cep telefonu aksesuarı, 15 güneş gözlüğü, 1760 lira ele geçirildi.

Resmi belgede sahtecilik olayının da tespit edildiği operasyonlar kapsamında 36 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA