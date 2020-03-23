Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 39 tutuklama ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 39'u tutuklandı.

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 39'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16- 22 Mart'ta, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde ruhsatsız 2 tabanca, 65 fişek, 322 gram esrar, 231 gram eroin, 93 gram metamfetamin, hassas terazi, 5 sentetik ecza malzemesi, 2 ölçek, dizüstü bilgisayar, 500 cep telefonu, 41 evrak ve doküman ile 86 bin 195 Türk Lirası, 2 bin 400 Amerikan doları ve 86 Cumhuriyet altını ele geçirildi. Ortak operasyonda 61 kişi ise gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 39'u tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA