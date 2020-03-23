Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi yakalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 39 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 16- 22 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 tabanca, 65 fişek, 322 gram esrar, 93 gram metamfetamin, 231 gram eroin, 500 cep telefonu, 86 bin 165 Türk lirası, 2 bin 400 dolar, 86 Cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 67 kişiden 39'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA