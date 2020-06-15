Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 kişiden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 8-14 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 77,59 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 900 paket gümrük kaçağı tütün, 230 paket sigara, 70 cep telefonu, sahte 6 bin lira ve sahte 3 bin 700 dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 31 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA