Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 kişiden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı
15.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:27

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 33 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 8-14 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 77,59 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 900 paket gümrük kaçağı tütün, 230 paket sigara, 70 cep telefonu, sahte 6 bin lira ve sahte 3 bin 700 dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 33 zanlıdan 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 31 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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