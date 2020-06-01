Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 30 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 30 kişiden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 30 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 25-31 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 4,14 gram esrar, 56,28 gram eroin, 20,25 gram metamfentamin, 460 paket elektronik sigara tütünü, 193 cep telefonu, 39 şişe alkol ve 1658 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 30 zanlıdan 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA