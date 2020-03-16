Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 9- 15 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 eroin, 1 uyuşturucu hap, 9,13 gram Afyon sakızı, 6 fişek, 1075 paket bandrolsüz sigara, 5 cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 muhtelif giyim eşyası, 24 inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet mutfak malzemesi ve 90 tıbbi malzemesi ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alına 27 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA