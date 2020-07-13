Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda, 83 kilogram eroin, 83 gram esrar, 29 gram metamfetamin, 19 cep telefonu, 38 cep telefon aksesuarı ve 14 kutu ilaç ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA