Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.
18.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:06
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 11-17 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 193,17 gram esrar, 76,71 gram metamfetamin, 0,22 gram eroin, 200 kilogram tütün, 2 bin eldiven, 1000 maske, 1 kutu ilaç ve 15 ateş ölçer ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 22'si sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ateşlerinin yüksek çıkması nedeniyle koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Kaynak: AA