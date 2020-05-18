Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 11-17 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 193,17 gram esrar, 76,71 gram metamfetamin, 0,22 gram eroin, 200 kilogram tütün, 2 bin eldiven, 1000 maske, 1 kutu ilaç ve 15 ateş ölçer ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 22'si sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişi ateşlerinin yüksek çıkması nedeniyle koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Kaynak: AA