Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi yakalandı Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi yakalandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarda 1,75 gram eroin, ruhsatsız tabanca, 15 fişek ile gümrük kaçağı 750 paket kaçak sigara, 97 cep telefonu ve 4 kutu ilaç ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişi sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA