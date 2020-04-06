Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 19 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 30 Mart- 5 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 16,8 gram esrar, 10,29 gram metamfetamin,1 gram eroin, 3 uyuşturucu aparatı ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 kişi sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA