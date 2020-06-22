Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı
22.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:22

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 15-21 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 2,21 gram eroin, 3,43 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza maddesi, 136 şişe alkol ve 55 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlı, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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