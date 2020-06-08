Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 13 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde 1-7 Haziran'da terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadeleye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilo 443 gram metamfetamin, 2 bin 940 paket gümrük kaçağı tütün ve 10 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 13 zanlıdan 2'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA