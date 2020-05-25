Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı
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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı
25.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:28

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 18-24 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 9,73 gram esrar, 1,23 gram eroin ve bir kutu ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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