Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 18-24 Mayıs'ta terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında, 9,73 gram esrar, 1,23 gram eroin ve bir kutu ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA