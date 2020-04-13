Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı.
13.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:39
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 6-12 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 14,8 gram esrar, 49,19 gram metamfetamin ve 460 litre akaryakıt ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA