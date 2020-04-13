Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı.

Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 6-12 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 14,8 gram esrar, 49,19 gram metamfetamin ve 460 litre akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA