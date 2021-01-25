Şırnak'ta kaçak avlanan 9 kişiye idari para cezası uygulandı
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Şırnak'ta kaçak avlanan 9 kişiye idari para cezası uygulandı

25.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:34
Şırnak'ta kaçak avlanan 9 kişiye idari para cezası uygulandı

Şırnak'ta kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

Şırnak'ta kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 9 kişiye idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cudi Dağı İkizce mevkisinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü müşterek çalışma yürüttü.

Çalışmada yaban keçisinin avlanmasıyla ilgili Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 9 kişiye 192 bin 843 lira idari para cezası uygulandı.

Avda kullanılan 4 tüfeğe el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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