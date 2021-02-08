Şırnak'ta kaçak avcılığa yönelik drone ile denetim yapıldı

Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Uludere ilçesinde kaçak avcılığa yönelik drone ile denetim gerçekleştirdi.

Uludere'nin Hilal Beldesi kırsalında kaçak avcılara yönelik denetim yapan ekipler, drone ve dürbünlerle avcıların avlandığı muhtemel alanları inceledi.

Denetlemede çeşitli kuş türlerini de fotoğraflayan ekipler, yabani hayvanların geçebileceği noktalara da fotokapan kurdu.

Şube müdürü Orhan Kalay, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlerinden birinin de kaçak avcılıkla mücadele olduğunu, belirli zaman aralıklarında kaçak avcılığın önüne geçmek için kırsalda denetim yaptıklarını söyledi.

Bölgede yaban keçilerinin neslinin tehlike altında olduğunu aktaran Kalay, "Zaman zaman yoğun bir av baskısı oluyor bu bölgede. Buna karşı faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Uygulamamızın asıl amacı memeli hayvanlara yönelik av baskısını en aza indirmek. Koruma ve kontrol çalışmalarımızın temel gayesi bu." diye konuştu.

"Denetimler çerçevesinde 2 ayda kaçak avlandığını tespit ettiğimiz 10 avcıya 225 bin lira para cezası uyguladık." bilgisini veren Kalay, cezaların amacının av baskısının azaltılması ve caydırıcılık sağlaması olduğunu vurguladı.

Kalay, yaban hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesi için vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Piknik için bu alanlara gelen vatandaşlardan da av tüfeklerini getirmemelerini istirham ediyoruz. Resmi kanalla av sezonu içerisinde avlanılmasını rica ediyoruz. Aksi takdirde kaçak avcılık nedeniyle bizden sonraki nesiller doğal kaynaklarımızın devamını göremeyecekler. Kaçak avcılığın önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan