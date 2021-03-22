Şırnak'ta istihdama kavuşan 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi
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Şırnak'ta istihdama kavuşan 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi

22.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:51
Şırnak'ta istihdama kavuşan 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur desteğiyle açılan kursa katılan ve istihdama kavuşan 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur desteğiyle açılan kursa katılan ve istihdama kavuşan 50 kursiyere sertifikaları törenle verildi.

Silopi Halk Eğitim Merkezince İş-Kur destekli ilçede düzenlenen kurslar istihdama da büyük katkı sağlıyor. İş insanı Hüseyin Taşkın tarafından açılan tekstil atölyesine kazandırılan 50 kursiyere sertifikaları törenle teslim edildi.

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, 2020 yılında açılan 6 kursta toplam 150 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.

Kurs sonunda kursiyerlere sertifikalarını törenle teslim ettiklerini ifade eden Bilen, bu kapsamda 2 kursun da aktif olarak devam ettiğini belirtti.

Bilen, "İlçemizde istihdama katkı sağlayan Kaymakamımız Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Bilen, İşkur Hizmet Merkezi Müdürü Hacı Tüzün, bu imkanları sağlayan iş adamı Hüseyin Taşkın'a kursta görev alan öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize şükranlarımızı sunarız." dedi.

İş adamı Taşkın da gençleri kendi memleketlerinde istihdam ettiklerini belirterek, eğitimlerini tamamlayan ve sertifikalarını alan gençleri kutladığını aktardı.

Taşkın, ilçede istihdama yönelik çalışmalara destek sağlayan Halk Eğitim Merkezi Osman Bilen ve İş-Kur'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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