Şırnak'ta "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" toplantısı gerçekleştirildi
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Şırnak'ta "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" toplantısı gerçekleştirildi

26.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:13
Şırnak'ta

Şırnak'ta "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" toplantısı düzenlendi.

Şırnak'ta "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" toplantısı düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, turizmi hareketlendirmek ve var olan değerleri tanıtmak için bir otelin konferans salonunda düzenlenen "İller ve Destinasyon Tanıtım Çalışması" toplantısında, bölgede terörle verilen mücadeleler sonucunda son yıllarda devletin attığı adımlar neticesinde huzur ve güvenlik ortamının yakalandığını söyledi.

"Tarihi, doğal kültürel varlıklar ile gastronomi alanında Anadolumuzun genelinde olduğu gibi Şırnak da adeta bir hazine ölçeğinde değerlerimiz var." diyen Pehlivan, "Cudi Dağı'nı ele alsak, Cudi, Hazreti Nuh'u hikayesini üzerine yürümek gibi bir niyetimiz var. Sadece ülkemizi değil, dünyayı da kucaklayacak bir mesajı ile hikayesi, tarihi ve kültürel derinliği olan bir konu başlığı ve bir realite aynı zamanda." diye konuştu.

Kentin bir tarafının dağlarla diğer tarafının ovalarla çevrili olduğunu, iklim ve coğrafik özellikler olarak çeşitlilik arz ettiğini aktaran Pehlivan, Şırnak'ın nehir, yaylaları, akarsuları ile eşsiz manzaralara sahip olduğunu dile getirdi.

Tarihi ve kültürün ön plana çıkması için güvenlik ve huzur ortamının daha iyi olmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Pehlivan, "Kültür ve turizm alanında Şırnak hızla ayağa kalkacak, bize düşen alt yapıyı oluşturmak, güvenli ulaşım imkanları ortaya koymak turist olarak gezen insanlara asgari düzeyde imkanlar sunmak." ifadelerini kullandı.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentin terör saldırıları nedeniyle turizmin yeterince dile getirilemediğini, huzur ikliminin sağlanmasıyla bu eksikliğin en kısa zamanda giderileceğini belirtti.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ramazan Acar ve kaymakamlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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