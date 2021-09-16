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Şırnak'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Haberler | Güncel

Şırnak'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi Şırnak'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı.

Şırnak'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ta 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı İlköğretim Haftası etkinliği yapıldı.

Şırnak Şehri Nuh İlkokulu ve Ortaokulu'nda yapılan törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, kurum müdürleri, öğretenler ve öğrenciler katıldı. İlköğretim Haftası etkinliğinde konuşan İl Milli Eğitim Müdiresi Nazan Şener, "Covid-19 salgını süresince, devletimizin aldığı tedbirler neticesinde yeni bir eğitim öğretim yılına yüz yüze başlamanın haklı sevincini birlikte yaşıyoruz" dedi.

Vali Pehlivan da, programda yaptığı konuşmada, İlköğretim Haftasının hayırlı olmasını diledi. Pehlivan, "Bu gün 2021-2022 yılı eğitim öğretim sezonunun üçüncü haftasındayız. Biliyorsunuz 3 hafta önce okul öncesi, anaokulu ve birinci sınıflarda eğitimler başlamıştı. Geçen hafta diğer sınıflarda eğitime başladılar. Bu hafta da İlköğretim Haftası olması münasebetiyle, bu etkinliğimizi okullarımızda gerçekleştiriyoruz. Bu gün üçüncü haftasındayız ve korona virüs açısında da çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Birkaç münferit vaka dışında okullarımızda genel olarak oğlan üstü bir durum oluşmadı. Burada kurallara riayet eden, aşılarını yaptıran öğretmenlerimiz olmak üzere, arkadaşlarımızın gayreti, özverisi için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz eğitimde Şırnak'ımız başaracağım diyor. Şırnak bir çok alanda başardı ve başarı elde etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, öğretmen ve öğrencilerin çeşitli sunumlarıyla sona erdi.

Şırnak'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
İhlas Haber Ajansı / Melih Yiğit - Son Dakika Haberleri
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