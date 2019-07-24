Şırnak'ta İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Şırnak'ta, 2019 yılının üçüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısına yatırımcı kurumların bölge temsilcileri, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2019 yılında yapılması planlanan yatırımlar ele alındı. Burada bir açıklama yapan Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Efendioğlu, "Bu amaçla 2019 yılının 3. dönem toplantısını açıyorum. Bugünkü toplantımızın ana gündem maddesi; 2019 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımları Haziran ayı itibariyle görüşmek, koordinasyonu gerektiren hususları tespit etmek, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirilmesini yapmak olacaktır. İlimizde 2019 yılı Haziran ayı itibariyle ulaşım sektöründe 41, tarım sektöründe 51, eğitim sektöründe 122, sağlık sektöründe 19, enerji sektöründe 8 ve diğer kamu hizmetlerinde 179 olmak üzere toplam 420 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen bu 420 proje ve işin toplam tutarı 4 milyar 880 milyon 534 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 2 milyar 311 milyon 197 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2019 yılı ödenekleri 675 milyon 339 bin TL'dir. Dönem sonuna kadar 286 milyon 803 bin TL harcanarak yüzde 42 oranında nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır. 2019 yılında yürütülen 420 projenin 59'u tamamlanmıştır ki bu oran yüzde 14'e tekabül etmektedir. 188 proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 47 proje ve işin ihalesi beklenilmekte olup, 126 proje ve işe henüz başlanmamıştır" dedi.

Toplantı diğer kurum müdürleri ve temsilcilerin sunumunun ardından sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA