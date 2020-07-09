Şırnak'ta ikna yoluyla 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna yoluyla 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta ikna yoluyla 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi ve İstihbarat Başkanlıklarınca sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 terörist, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan teröristlerden S.Y.'nin 2012 yılında, Ö.B.'nin 2013 yılında, H.Ç.'nin 2014 yılında, O.C.Y.'nin 2015 yılında, F.K.'nin 2016 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 100'e yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İHA