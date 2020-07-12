Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu Terörist M.B.: "Son günlerde teslim olanları görerek aileme kavuşma isteğim oldu" "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" Şırnak'ta 5 yıl önce terör örgütüne katılan terörist,...

Şırnak'ta ikna çalışması sonucu teslim olan terörist ailesi ile buluşturuldu

Terörist M.B.: "Son günlerde teslim olanları görerek aileme kavuşma isteğim oldu"

"Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum"

ŞIRNAK - Şırnak'ta 5 yıl önce terör örgütüne katılan terörist, ikna çalışması sonucu teslim oldu. Terörist teslim olmasının ardından ailesi ile buluşturuldu. Terörist M.B., son günlerde teslim olanları görerek ailesine kavuşma isteğinin doğduğunu belirterek, "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" dedi.

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınır karakoluna gelerek teslim olan M.B., İçişleri Bakanlığı koordinesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in ortak çalışmasıyla teslim olduktan sonra ailesi ile buluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğüne gelen M.B.'nin 2 ablası, 5 yıllık özlemin ardından kız kardeşlerine sarılarak gözyaşı döktü. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, enişte ve iki abla M.B. ile kucaklaştı.

"Son günlerde teslim olanları görerek aileme kavuşma isteği geldi"

M.B. 2015 yılında ailevi nedenlerden dolayı örgüte katıldığını, bu süreç içerisinde Kuzey Irak ve Suriye'de YPJ içerisinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Son günlerde teslim olanları görerek ailesine kavuşma istediğini dile getiren M.B., "Örgüte katıldığım için çok pişmanlık duydum, aileme kavuştuğum için mutluyum" diye konuştu.

Kız kardeşlerine kavuştukları için mutluluk duyduklarını ifade eden M.B.'nin ablaları, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA