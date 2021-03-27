Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın İdil ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçeleri karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 06 FA 3533 plakalı hafif ticari araç, İdil ilçesinin girişinde Osman U. yönetimindeki 27 AEG 805 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hastanenin acil servisinde tedavileri sürerken, kazada ölenlerin cenazeleri otopsi için İdil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı