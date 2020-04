Şırnak'ta ihtiyaç sahiplerine ramazanda 8 ton et dağıtılacak ŞIRNAK'ta, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere 8 ton et dağıtılacak.

Şırnak Valiliği ve Şırnak Belediyesi, ramazan ayında kente yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda, belediye tarafından temin edilecek 8 ton et, valilik bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ailelere ulaştırılacak.

Vali Ali Hamza Pehlivan, koronavirüs salgını başladığından bu yana 54 bin aileye ulaştıklarını ifade ederek, "Önemli bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de mart ayından itibaren baş göstermeye başlamıştı. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu kuruldu. Bugüne kadar 3 bine yakın çağrı aldık. Bunların tamamına yakın arkadaşlarımız gittiler. Vefa Destek Grubu, tek tek haneleri dolaşmak suretiyle yardımları ulaştırdı. Bugüne kadar 54 bin aileye ulaştık. Devlet kaynaklarıyla bu yardımlar yapılırken, bir yandan da hayırsever katkılarıyla gıda yardımlarını dağıtıyoruz. İlk etapta 20 bin gıda kolisi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. İhtiyaçlar nispetinde bunlar artacaktır. Özellikle ramazanda vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmaları kesintisiz sürdüreceğiz" dedi.Şırnak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Yarka ise et dışında 6 bin aileye gıda kolisi yardımı da yapacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi ailelerimize et dağıtacağız. Bunun yanında 6 bin koliyi gıda maddesini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Ramazan bitene kadar 8 ton et vatandaşlarımıza dağıtılmış olacak. Bu yardımlar iş insanlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla olmuştur. Bu zor süreçte bu tür yardımlaşma ve dayanışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: DHA