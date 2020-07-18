Şırnak'ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı Şırnak'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yapıldı.

Şırnak'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yapıldı.

Yardım Eli Derneğince kentteki ihtiyaç sahibi çocuklar için gönderilen giysilerden oluşan paketler önceden tespit edilen 120 çocuğa ulaştırıldı.

Derneğin il temsilcisi Salih Babrak, Kurban Bayramı öncesi kendilerine ulaştırılan yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye çalıştıklarını söyledi.

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında bu tür faaliyetleri sürdürdüklerini ve bu kapsamda Silopi ilçesine geldiklerini dile getiren Babrak, "İl merkezi ve ilçelerde gezip, yerinde gördüğümüz ihtiyaç sahibi aileler ile engelli, yetim ve dul kişilerle görüşüp ihtiyaçlarını not alıyoruz. Bize ulaşan yardımları tespit ettiğimiz ailelere ulaştırıyoruz. Ocak ayından bu yana nakdi, giysi ve gıda olmak üzere toplam bin 200 aileye yardım ulaştırdık. İhtiyaç sahiplerini sevindirmeye bu bayramda da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA