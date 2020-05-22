Şırnak'ta ihtiyaç sahibi 700 çocuk bayram öncesi giydirildi AK Parti İl Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği, "Bir çocuğu sen de ısıt" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 700 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi kıyafet yardımı yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği, "Bir çocuğu sen de ısıt" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 700 çocuğa Ramazan Bayramı öncesi kıyafet yardımı yaptı.

AK Parti Kadın Kolları ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, proje kapsamında bayram öncesi şehit, yetim ve ihtiyaç sahibi 700 çocuğa kıyafet yardımı yaparak, onları sevindirmek istediklerini söyledi.

Çocukların yüzlerindeki tebessüme ortak olmak istediklerini ifade eden Atan, "Salgın nedeniyle bayramda kısıtlama olacak ve çocuklarımız bayramda evlerinde olacaklar. Biz çocuklarımızı unutmadığımızı göstermek amacıyla hayata geçirdiğimiz projeyle il genelinde 700 çocuğumuzu bayram öncesi giydirdik. Kıyafet alamayan ailelerimiz vardı. Onlara kıyafet ve oyuncak verdik. İyi ki bu projeyi yaptık ve bu ailelere ulaştık. Desteğini esirgemeyen arkadaşlarımız teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA