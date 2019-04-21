Şırnak'ta Hortumda Ağaçlar ve Elektrik Direkleri Devrildi

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde meydana gelen hortum, bir çok ağaç ve elektrik direkleri devrildi.

İdil ilçesine bağlı Varımlı köyü yakınlarında bugün saat 17.00 sıralarında hortum meydana geldi. Uluslararası İpek Yolu yakınlarında oluşan hortumda ağaçlar, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Hortumun oluştuğu bölgede yaşayanlan panik yaşadı. Yaralanan olmayan hortumda maddi hasar oluştu.

- Şırnak

Kaynak: DHA