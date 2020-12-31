Şırnak'ta hizmet ve yatırımlar köylülere konforlu yol sağladı

Şırnak'ta 3 yılda 78 milyon lira maliyetle gerçekleştirilen hizmetle köy ve mezralar konforlu yollara kavuştu.

Şırnak'ta 3 yılda 78 milyon lira maliyetle gerçekleştirilen hizmetle köy ve mezralar konforlu yollara kavuştu.

Şırnak Valiliği İl Özel İdaresince, 3 yılda Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesi'nin (KÖYDES) de katkılarıyla köy ve mezra yollarının asfaltlanması ve iyileştirilmesi için 78 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.

Kent genelinde huzurun sağlanmasıyla kırsala yönelik yatırımlara ağırlık verilmesi sonucu İl Özel İdaresi kaynaklarınca 2017-2020 arasında biten 51 projeyle 259 köye 298,1 kilometre asfalt yol, 20,7 kilometre beton yol, 5,5 kilometre yol açma ve 30,95 metrekare parke taşı hizmeti için 78 milyon 716 bin lira harcandı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine, kent genelinde 2 bin kilometrelik yol ağı olduğunu, bu yolların üçte ikisinin devletin imkanlarıyla geriye kalan kısmının İl Özel İdare ile KÖYDES kapsamında yapıldığını söyledi.

Asfalt yolların bakım onarımı ve henüz asfaltlanmamış kısımların da alt yapısının giderilmesi çalışmasının yapıldığını aktaran Pehlivan, bu yıl 185 kilometre stabilize, sanat yapılarıyla birlikte çalışma hayata geçirdiklerini, yüzde 100 gerçekleşmeyi sağladıklarını belirtti.

Cizre, İdil, Silopi ilçesi gibi mevsim şartlarının daha müsait olduğu alanlarda çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Pehlivan, köy ve mezralarda hummalı çalışmaların sürdüğünü, çalışmaların mevsimsel duruma göre yıl boyunca devam ettiğini aktardı.

Kentin doğusunda bir yandan karla mücadelenin sürdüğünü dile getiren Pehlivan, şöyle dedi:

"Bir yandan da arazi ve hava şartlarının uygun olduğu ortamlarda, ilçelerimizde, köylerimizde, mezralarımızda hem bakım onarım çalışması hem alt yapı çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bütün bu yatırımların vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını, yapılan yolların kazasız, belasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum. Bütün bu yatırımların İlimizde hayata geçirilmesinde üst düzey desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum."

"Daha önce yolumuz çok kötüydü"

Cizre ilçesinin Düzova köyü Muhtarı İsmail Demir, son 2 yılda yapılan çalışmalarla köy yollarının son derece konforlu olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Demir, "Yollarımız güzel ve otoban gibi oldu. Araçlarımızla son derece kaliteli yollarda seyahat edebiliyoruz. Eskiden yollar bozuk olduğu için araçlarımızda sık sık arızalanıyordu. Şimdi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz." dedi.

Güneyce köyü Muhtarı Mehmet Güngör de köylerinin Gabar Dağı eteklerinde olması nedeniyle kışın çetin geçtiğini, bundan dolayı yolun sürekli bozulduğunu dile getirdi.

Yolun yatırımla çok güzel olduğunu kaydeden Güngör, şöyle konuştu:

"Dört dörtlük bir yolumuz var. Allah devletimize zeval vermesin. Daha önce yolumuz çok kötüydü, traktörle köye gelip gidiyorduk şimdi bisikletle de gelinebiliyor. Yollar asfaltlı ve kusursuz oldu. Devlet bize köprü ve yol yaptı minnettarız. Devletimizden memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

"Son derece kaliteli yollara sahip olduk"

Güneyce köyünde oturan Hamit Çekmaz ise köylerinin merkeze 40 kilometre uzaklıkta olduğunu, devlet tarafından yol ve su hizmetlerinin çok iyi yürütüldüğünü aktardı.

Çekmaz, "Bölgede artık terör yok huzur var, aynı zamanda devletin bize sağladığı hizmetler var. Yolumuz, suyumuz her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Son 3 yılda yapılan asfaltlarla son derece kaliteli yollara sahip olduk. İl ve ilçelerde hangi yollar mevcutsa köylerimizde de aynı yollar var. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan