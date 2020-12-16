Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı
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Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı

16.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:08

Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeni ile heyelan meydana geldi.

Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeni ile heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düşmesi nedeni ile Şırnak-Beytüşşebap karayolu trafiğe kapandı.

Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoğun yağış nedeni ile ilçeye bağlı Taşarası köyü Konato bölgesindeki alanda heyelan meydana geldi. Kaya parçalarının düştüğü Şırnak-Beytüşşebap karayolu ulaşıma kapandı. Belediye ve Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yol, kaya parçalarının kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı
Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı
Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı
Şırnak'ta heyelan: Kaya parçalarının düştüğü yol trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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