Şırnak'ta HDP önünde toplanan STK'lerden teröre tepki
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Şırnak'ta HDP önünde toplanan STK'lerden teröre tepki

Şırnak'ta Şehri-Nuh Şırnak Platformu öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları, terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamları kınamak amacıyla yürüyüş düzenledi ve ardından HDP İl binası önünde açıklama yaptı.

Şırnak'ta HDP önünde toplanan STK'lerden teröre tepki
17.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:32

Şırnak'ta Şehri-Nuh Şırnak Platformu öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları, terör örgütü PKK tarafından yapılan katliamları kınamak amacıyla yürüyüş düzenledi ve ardından HDP İl binası önünde açıklama yaptı.

Cuma namazı çıkışında Yeni Mahalle Geylani Camisi önünde toplanan platform üyeleri, Cizre Caddesi'nden HDP İl binasına önüne kadar yürüdü. Grup, ellerinde "Teröre geçit yok" dövizleri ve "Şırnak teröre karşı tek ses, tek yürek" pankartı taşıyarak, sık sık "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganları attı.

HDP önünde açıklama yapan grup, PKK'lı teröristlerce kaçırılan vatandaşların ve yapılan saldırılar sonucu kentin tahrip olmuş görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları, "Bunlar sizin eseriniz, hesap vereceksiniz" notuyla gösterdi.

Grup adına açıklama yapan platform üyesi Abdullah Çatı, Şırnak'ta aile fertleri, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin sesi olmak ve onları desteklemek için toplandıklarını söyledi.

"Yakalanan ya da teslim olan PKK'lı teröristlerin ifadelerindeki ortak nokta, Kandil'e giden yolun HDP'den geçtiği yönündedir. Zorla dağa kaçırılan kişiler, okulda, konserde, mitingde ve piknikte temas kurulan gençler, HDP teşkilatlarında görevli kişiler tarafından ikna edildiğini söylüyorlar." diyen Çatı, insanların yaşam hakkına kast eden PKK'nın, aynı zamanda çalışma haklarını da ellerinden aldığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın, kamu görevlilerini ve şantiyeleri basarak işçileri katlettiğini ifade eden Çatı, şöyle konuştu:

"Asılsız hasta ihbarında bulunarak sağlık görevlilerini kaçırdı. Banka şubesi önünde para çekmek istediği sırada bir astsubayı, rayların onarımını yapan demir yolu işçisini, hayvanlarını otlatan köylüyü, çobanlarımızı ve elektrik arızasını gideren işçileri şehit etti. Eli kanlı terör örgütü, servisle işe giden emekçileri, uykudayken polislerimizi şehit etti. Batman'da öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı, Hakkari Yüksekova ilçesi Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan 4 işçiyi, Şanlıurfa Siverek'te öğretmen Necmettin Yılmaz'ı, Şırnak'ın Yeniaslanbaşar köyünde çoban Tayip Fidan'ı, Trabzon'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü ve Astsubay Ferhat Gedik'i, şantiyelerde çalışan çok sayıda işçiyi katletti. Soruyorum sizlere, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin bu saldırılara sesi çıktı mı? HDP'nin sessizliğini ve PKK'nın emekçi ve sivil katliamlarını lanetliyoruz."

Terörün en fazla, bölge halkına zarar verdiğini vurgulayan Çatı, evleri yıkılan, mağdur olan, hayatını kaybedenlerin bölge halkı olduğunu anlattı.

Evlerin altında döşenen bombalarla binlerce insanın evsiz kaldığını bildiren Çatı, HDP'nin bu duruma tepki göstermediğini, aksine destek çıktığını aktardı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annelerin gözyaşlarına ortak olmak için toplandıklarını ifade eden Çatı, "Yıllardır sessiz bir çığlık vardı, o çığlık artık patlama noktasına geldi. Anneler artık seslerini duyurmak istiyor. Biz de onların yanındayız, o acıyı hissediyoruz ve mücadelelerine ortak olduğumuzu buradan haykırıyoruz. Şırnaklı annelerimizin dertleri bizim dertlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta 13 gün önce merkeze bağlı Cevizdüzü köyünde pikniğe giden Selahattin Güngen ve İzzet Batmaz'ın örgüt tarafından kaçırıldığını, bugüne kadar haber alınamadığını anımsatan Çatı, "Terör örgütü kendi sitelerinde açıkladılar 'biz kaçırdık' diye. Daha sonra yaptıkları açıklamalarında ise bu kişileri katlettiklerini belirttiler. HDP'ye soruyoruz. Milletvekilleriniz bununla ilgili bir cümle kurdu mu? Hayır. Duyarlılıksa her şeye duyarlılık. Şırnak eski Şırnak değil. Şırnak artık sizin zulmünüze boyun eğmeyecek. Buna STK olarak biz öncülük edeceğiz. Korkmadan, çekinmeden bunu yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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