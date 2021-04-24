Şırnak'ta hayırsever iş adamları, veresiye defterlerindeki 11 bin liralık borcu kapattı
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Şırnak'ta hayırsever iş adamları, veresiye defterlerindeki 11 bin liralık borcu kapattı

Şırnak'ta hayırsever iş adamları, veresiye defterlerindeki 11 bin liralık borcu kapattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Kültür Sanat

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayırsever işadamları tarafından bir dükkanın veresiye defterindeki 11 bin liralık borç silindi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde hayırsever işadamları tarafından bir dükkanın veresiye defterindeki 11 bin liralık borç silindi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İl Başkanı Yusuf Bilin, ramazan dolayısıyla ilçede rastgele girdiği bir dükkanın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Dernek olarak Osmanlılar döneminde uygulanan "zimem defteri" geleneğini yaşattıklarını kaydeden Bilin, uygulamayla esnaftan veresiye defterini alarak ihtiyaç sahiplerinin borcunu kapattıklarını söyledi.

Dükkan sahibi Abdullah Üren de hayırsever iş adamlarına teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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