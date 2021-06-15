Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı

Şırnak'ta 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında el sanatları sergisi açıldı
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında el sanatları sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılışı yapılan sergide, kent merkezi ve ilçelerinde Aile Destek Merkezi (ADEM) Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kursiyerlerin el emeği göz nuru ile hazırladığı ürünler sergilendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, serginin açılışında, hayat boyu öğrenme şenliklerinin il genelinde halk eğitim merkezlerinin yıl boyunca hayat geçirilen kursların finali niteliğini taşıdığını söyledi.

Salgının birçok faaliyeti etkilediği gibi el sanatları faaliyetlerini de bir nebze yavaşlattığını aktaran Pehlivan, normalleşme süreciyle eski günlere dönüleceğini belirtti.

Vatandaşların becerilerini göstermek için devletin sunduğu hayat boyu öğrenme birimlerinde 7'den 70'e ilgi duyduğu alanlarda kurs görebildiğini kaydeden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Bu alanlarda var olan becerilerini geliştirebiliyorlar. Son zamanlarda kurslarda eğitim alan kardeşlerimiz ürünlerini gerek dijital platformlarda gerek birebir bağlantılarla satışını da gerçekleştirebiliyorlar. Şırnak'ta kilim dokumacılığından, şal şapik üretimine, seracılıktan, arıcılığa kadar bir çok alanda kurslar düzenliyoruz ve bu kursları en ücra köylerimize kadar götürebiliyoruz. Bu kurslara katkı sağlayan bütün kurumlara teşekkür ediyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de kentteki 7 halk eğitim merkezinde hayat boyu öğrenme anlayışı içerisinde her yaş ve her eğitim düzeyindeki bireylerin mesleki, teknik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunarak toplumun yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçladıklarını anlattı.

Şener, "2020-2021 yılı eğitim öğretim süresince 30 bin 150 kursiyer 1961 kurstan faydalanarak eğitim görmüştür. İl geneli tüm kamu kurum kuruluşlarıyla iş birliği halinde mesleki, spor, kültür ve okuma yazma gibi kurslarımız her düzeydeki kursiyerlerimize hizmet vermeye devam etmektedir." dedi.

Programda, müzik dinletisi ve folklor gösterimi yapıldı, sergi gezildi ve kentin yöresel kıyafetleri tanıtıldı.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, kamu kurum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Funda Eryiğit Erkan Petekkaya Burak Yamantürk
Spor Şenol Güneş Fatih Terim Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şırnak'ta "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 15:05:06. #1.15#

title