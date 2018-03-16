Şırnak'ta Havai Fişeklerin Kullanımı ve Satışı Yasaklandı

ŞIRNAK'da resmi ve milli bayramlar, çeşitli açılışlar ve özel günler ile kutlamalarda havai fişek ve diğer piroteknik maddelerin kullanımı ve satışı, Olağanüstü Hal süresince yasaklandı.

Havai fişeklerin kullanımı ve satışının yasaklanmasıyla ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile çeşitli açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda havai fişek ve diğer piroteknik maddelerin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgi sayılı yazı ile mevzuatta açıkça belirlenmesine rağmen; izinsiz ve usulüne aykırı kullanım, güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi nedenlerle piroteknik maddelerden kaynaklanan yaralanma olaylarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Şenlik ve işaret fişeklerinin; terör örgütüne müzahir kitleler tarafından, toplantı ve gösteri yürüyüşleri esnasında kolluk kuvvetlerine karşı da kullanıldığı ve sonucunda kolluk kuvvetlerinde yaralamalara sebep verdiği bilinmektedir. Ayrıca bu maddelerin izinsiz, zamansız ve uygunsuz yerlerde kullanımından ötürü halkımızda korku, heyecan ve panik yaşanmakta, halkın can ve mal güvenliği tehlikeye girmektedir. Belirtilen bu nedenlerle; ilimizde genel güvenlik asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11'inci Maddesinin (j) bendine istinaden piroteknik maddelerin satışı, bulundurulması ve kullanımının Olağanüstü Hal süresince yasaklanmıştır. Bu sebeple; ilimiz sınırlarında havai fişekler ve diğer piroteknik maddelerin satışını yapan, bulunduran ve kullananların Olağanüstü Hal süresince 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun ceza hükümleri başlıklı 25'inci Maddesinin (b) fıkrasının 1'inci Bendi gereğince cezalandırılmaları hususunda gerekli yasal işlemler kolluk birimlerimizce yapılacaktır." - Şırnak