Şırnak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
20.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:39
Şırnak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sait D. yönetimindeki 27 ACP 887 plakalı hafif ticari araç Toptepe köyünde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nezahat S. ve Kadriye S. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadriye S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan